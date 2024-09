AirPods Pro si aggiornano e accolgono le novità di iOS 18: ecco le nuove funzioni

Da poco si è concluso il grande evento di Apple, quello in cui abbiamo visto la presentazione dei nuovi iPhone 16, Apple Watch Series 10 e della nuova generazione di AirPods. Rimaniamo in tema true wireless (ecco le migliori cuffie true wireless del momento) perché arriva un nuovo aggiornamento per i modelli di AirPods Pro, il quale porta le novità di iOS 18.

L'aggiornamento appena rilasciato da Apple ha lo scopo di introdurre gran parte delle nuove funzionalità audio presentate con iOS 18. Andiamo a vedere di cosa si tratta.