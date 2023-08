Oltre agli iPhone 15, Apple potrebbe lanciare un altro dispositivo con porta USB-C

Le nuove regole UE sono chiare: dal 28 dicembre 2024 tutti i dispositivi elettronici come smartphone, tablet e auricolari venduti in Europa dovranno avere una porta USB-C per la ricarica. E presi come eravamo dalle anticipazioni riguardanti i nuovi iPhone 15 stavamo per lasciarci sfuggire questo dettaglio.

A ricordarcelo e rinfocolare le voci attorno agli AirPods ci pensa Mark Gurman, che dalle colonne di Bloomberg prevede il lancio di una versione aggiornata (o una nuova versione) degli auricolari della mela con custodia di ricarica dotata della stessa porta dei nuovi iPhone.

La notizia in realtà non giunge inattesa: da mesi circolano voci intorno ad AirPods con porta USB-C, e non potrebbe essere altrimenti viste le nuove regole UE, ma c'è ancora un certo grado di incertezza.