AirTag 2 di Apple potrebbe debuttare direttamente nel 2024

Nello specifico, Kuo ritiene che il nuovo AirTag beneficerà di una efficace integrazione con il visore Vision Pro di Apple , tuttavia a riguardo non ha fornito ulteriori dettagli o rivelato altre potenzialità del futuro tracker della società di Cupertino. Ricordiamo che il modello della prima generazione è equipaggiato con un chip U1 progettato stesso da Apple per Ultra Wideband, che consente una funzione di ricerca di precisione che visualizza la distanza e la direzione di un AirTag.

A questo proposito, però, Kuo, in passato, ha dichiarato che i modelli di iPhone 15 potranno probabilmente contare su un chip Ultra Wideband aggiornato: quindi è ipotizzabile che la società stia pianificando un chip U2 aggiornato sia per gli iPhone che per l'AirTag.

In ogni caso, stando alle informazioni fornite dall'analista, mancherebbe ancora un anno al lancio dell'AirTag di seconda generazione, dunque è probabile che nei prossimi mesi emergeranno anticipazioni sempre più dettagliate. Nel frattempo, vi consigliamo la lettura di questa nostra guida sulle alternative più economiche all'AirTag.