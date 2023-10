Ecco l'alternativa ad AirTag sottile come una carta di credito!

Diversi utenti possono ritenere che l'AirTag di Apple sia stata una rivoluzione. In realtà, il dispositivo ha adottato una tecnologia disponibile da anni, seppur aggiornandola in maniera significativa. In particolare, il dispositivo sfrutta la rete Dov'è per comunicare con l'iPhone e di conseguenza condividere la propria posizione con il proprietario. Una funzione importante visto che l'AirTag funziona in ogni angolo del pianeta senza una connessione diretta al dispositivo principale.

Ora, però, l'AirTag potrebbe avere un rivale insidioso. Qualcuno, infatti, su Indiegogo propone un'alternativa AirTag con un design affascinante e ottime funzionalità. Slimca Here è un classico dispositivo di localizzazione che si collega anche alla rete Dov'è, tuttavia con un dettaglio davvero interessante: il design. Difatti, il tracker è sottile come una carta di credito: dunque, sarà possibile inserirlo nel portafoglio, magari nello stesso posto dove di solito si conservano le carte di credito. Nonostante il design "estremo", il dispositivo possiede comunque una porta USB-C per la ricarica.

A riguardo, la batteria – non sostituibile, a differenza di quanto avviene con l'AirTag - dovrebbe garantire fino a cinque mesi di autonomia con una singola carica (prestazioni in linea con quelle del tracker di Apple).