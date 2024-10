Google infonde altra IA in Gmail: ecco due nuovi strumenti che scrivono al posto nostro

Negli scorsi mesi abbiamo visto arrivare in Gmail numerose funzioni di intelligenza artificiale generativa, e ora Google rilancia con due novità: Aiutami a scrivere sul Web e la scorciatoia Polish per Web e app. Dopo aver infatti portato Riassumi questa email, Aiutami a scrivere e altre funzionalità nella sua app di posta, ora l'esperienza IA in Gmail si arricchisce ulteriormente. Scopriamo come funzionano le novità e a chi sono destinate.

Aiutami a scrivere arriva sul Web

Cos'è Aiutami a scrivere Ad agosto Google aveva annunciato l'arrivo di una serie di funzioni di intelligenza artificiale nell'app Gmail per Android e iOS, tra cui Aiutami a scrivere (Help me write). Questo strumento consente di creare email da zero utilizzando Gemini AI. Come funziona Aiutami a scrivere sul Web Ora Google ha annunciato che Aiutami a scrivere è disponibile anche sulla versione web di Gmail e funzionerà proprio come nell'app per dispositivi mobili. Gli utenti vedranno quindi nel corpo di un'email vuota una nuova scorciatoia dedicata: cliccandoci sopra potranno far scrivere l'email all'IA. Quando e a chi arriva Aiutami a scrivere sul Web Aiutami a scrivere fa parte di una serie di funzioni dedicate agli utenti paganti, Google One AI Premium e Workspace (sia Business che Education). Lo strumento è attivo per impostazione predefinita e non può essere disabilitato. Google ha annunciato che la novità è disponibile da ieri, ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni per arrivare a tutti gli utenti.

Nuova scorciatoia Polish per tutti

Cos'è la funzione Polish L'altra novità è la scorciatoia Polish (che potremmo tradurre come Migliora). Questo strumento era stato già lanciato in agosto con il nome di Refine my draft (Perfeziona la mia bozza) nell'app per dispositivi mobili e ora è stato rinominato e portato anche sul Web. La funzione serve per migliorare il contenuto di un'email, per esempio per renderlo più formale, elaborandolo o abbreviandolo. Come usare Polish sul Web Adesso gli utenti Gmail sul Web vedranno una nuova scorciatoia Polish quando avranno scritto una bozza di un'email con più di 12 parole. Cliccandoci sopra (o premendo la combinazione di tasti Ctrl + H), lo strumento migliorerà automaticamente il contenuto dell'email.

Come usare Polish nell'app Gmail per Android e iOS Nell'app Gmail per Android e iOS, lo strumento Polish funziona in modo molto simile e sostituirà la funzione Refine my draft. Come sul web, gli utenti vedranno la scorciatoia Polish quando avranno scritto una bozza con più di 12 parole. Facendo scorrere il dito verso destra sulla scorciatoia (verrà indicato cosa fare), l'email verrà corretta automaticamente. Da qui, si potrà toccare un pulsante per migliorare il contenuto a piacere (Formalizzare, Elaborare o Accorciare).

Polish ribalta quindi il concetto di Refine my draft, che richiedeva prima di scegliere come modificare l'email e poi generava un contenuto. Quando arriva il pulsante Polish e a chi Come per Aiutami a scrivere, Polish è attivo per impostazione predefinita, non può essere disattivato ed è destinato agli utenti paganti, Google One AI Premium e Workspace (sia Business che Education). Sul Web, la novità è disponibile da ieri, ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni per arrivare a tutti gli utenti. Sull'app Gmail per Android e iOS, invece, è già disponibile da subito.

