AIXI è una smart TV con film e serie inclusi, che più la guardi e più ti ricompensa

AIXI: la smart TV che ti ricompensa se la guardi

AIXI è "la terza piattaforma al mondo per numero di contenuti", dice il comunicato stampa, pur senza specificare chi siano i primi due. Viene facile pensare a grandi servizi di streaming, come Netflix e Prime Video, ma non ci è dato saperlo, e quindi non possiamo verificare l'esattezza di questa citazione.

AIXI però non è streaming a pagamento: tutti i film, i documentari e le serie TV presenti al suo interno sono inclusi, per sempre, con l'acquisto del televisore.

L'idea è nata dalla mente di Andrea Iervolino, un noto produttore cinematografico, che così la racconta:

Con la mia esperienza nel mondo del cinema, ho voluto creare con AIXI qualcosa di davvero speciale per l'home entertainment. AIXI non è solo una Smart TV con una grande library di contenuti, è un'esperienza completa che unisce qualità, accessibilità e innovazione. Poter accedere a fino a 6.077 titoli senza abbonamenti e senza pubblicità è un vero passo avanti per chi ama il cinema e le serie TV. E poi, grazie al sistema di rewarding con i TTU Coin, premiamo gli utenti per il tempo che passano davanti allo schermo, rendendo ogni minuto un'opportunità. AIXI trasforma la visione in un'esperienza interattiva e coinvolgente, offrendo un nuovo modo di vivere l'intrattenimento.

Ma cosa sappiamo di questo grande catalogo, e cosa sono i coin a cui accenna Iervolino?

Per rispondere dobbiamo citare Tatatu, una società, fondata sempre da Iervolino, che ha dato in licenza ad AIXI l'utilizzo della sua libreria di contenuti (non abbiamo però un elenco preciso, anche perché, al momento, il sito ufficiale di Tatatu è irraggiungibile).

Tatatu è nata come piattaforma di social media, con anche app per Android e iOS, e include un sistema di ricompense affine a quello di AIXI.

Più tempo gli utenti passano a guardare la TV, più TTU Coin accumulano, esattamente come succede con l'utilizzo dell'app.