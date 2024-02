Ajax e Yale insieme per rendere le case smart più pratiche

La novità della quale parliamo consiste nella collaborazione tra Ajax Systems e Yale , uno dei leader nel mercato delle serrature e che recentemente ha sposato le applicazioni smart per i suoi prodotti.

Arrivano delle importanti novità per tutti coloro che hanno una casa smart dotata dei sistemi di sicurezza prodotti da Ajax Systems . Ajax è una delle aziende che produce interessanti soluzioni per la sicurezza delle case smart, e che di recente abbiamo provato nel dettaglio .

Tra i frutti di questa collaborazione ci sarà la possibilità di gestire gli Yale Smart Lock direttamente dall'app Ajax Security System. Quindi gli utenti Ajax che hanno serrature smart Yale in casa potranno bloccare e sbloccare le porte e controllare lo stato del blocco all'interno dell'app.

Ci sono anche nuove funzionalità avanzate in questo, con gli utenti che sempre dall'app potranno impostare il blocco o lo sblocco automatico.

Andiamo subito a vedere quali sono le versioni delle app Ajax che saranno compatibili con l'integrazione per i prodotti Yale:

Ajax Security System 3.0 | iOS

Ajax Security System 3.0 | Android

Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 | iOS

Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 | Android

Ajax PRO Desktop 4.0 | macOS

Ajax PRO Desktop 4.0 | Windows

Tra i modelli dei prodotti Yale compatibili con queste novità appena annunciate troviamo Yale Linus, Yale Doorman V2N/Classic e Yale Doorman L3S.

L'integrazione appena annunciata arriva da subito anche per gli utenti italiani, visto che Ajax Systems ha scelto di lanciarla in prima battuta in Norvegia, Svezia, Italia, Spagna e Portogallo, con piani di ulteriore espansione.