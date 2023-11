NVIDIA al servizio dell'horror: Alan Wake 2 con DLSS 3.5 su RTX serie 40 dà il meglio di sé

A lungo Control di casa Remedy è stato uno dei titoli preferiti per testare non solo le performance dei PC di fascia alta, ma anche per provare con mano le ultime tecnologie di casa NVIDIA. E Alan Wake 2, sempre sviluppato da Remedy, in qualche modo raccoglie il testimone, diventando uno dei giochi più esigenti in termini di risorse dell'ultimo periodo e anche uno di quelli su cui è possibile provare con mano tutte le ultime novità relative alle RTX serie 40 di NVIDIA. E come è facile intuire, se dà il meglio di sé in queste circostanze vuole anche dire che è graficamente sbalorditivo.

Se avete letto il nostro recente approfondimento su Phantom Liberty saprete forse di cosa stiamo parlando. Sono sempre di più le opzioni di personalizzazione grafica che gli utenti dotati di RTX serie 40 possono attivare, e Alan Wake 2, così come Cyberpunk 2077, può contare su praticamente tutte quelle introdotte da NVIDIA nell'ultimo periodo.

Più nel dettaglio stiamo parlando del Frame Generation, ovvero il DLSS 3, il Path Tracing, detto anche Full Ray Tracing, e il recentissimo Ray Reconstruction, il DLSS 3.5.

Ve le avevamo illustrate nel dettaglio nel pezzo citato poco fa, ma facciamo un rapido recap. Il primo è uno dei più grandi vantaggi della serie 40: la creazione di frame "dal nulla" in modo da aumentare il frame rate (e quindi le performance) senza influire in alcun modo sulla qualità generale dell'immagine. Non è quindi un qualcosa come il buon vecchio DLSS 2 (o Super Resolution) che, a seconda del grado scelto, va a impattarsi sulla resa generale dell'immagine. E la cosa bella è che, se ben implementato dalle software house, può essere attivato a prescindere dall'attivazione del DLSS 2. La differenza si vede bene ad esempio in Diablo 4, che guadagna un discreto numero di FPS anche solo attivando il Frame Generation.