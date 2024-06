Amazon si farà pagare per Alexa AI, e non poco

Alexa AI dovrebbe arrivare prossimamente come il nuovo chatbot AI di Amazon , basato ovviamente sull'assistente digitale che Amazon ha lanciato da ormai diversi anni. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul servizio, in particolare sul suo costo .

Reuters infatti riferisce che il nuovo Alexa AI potrebbe avere un costo che aggirerà attorno ai 5 o 10 dollari al mese. Un prezzo sicuramente non trascurabile, considerando che sarà un extra rispetto a tutti gli altri servizi di Amazon. Verrebbero quindi escluse le voci che volevano Alexa AI integrato nell'abbonamento ad Amazon Prime, magari con un piccolo supplemento.

Alexa AI dovrebbe arrivare con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale tipiche di servizi simili. Si parla infatti di abilità nella composizione di testi ed email, gestione degli ordini online, e anche una più fluida e rapida interazione con il servizio di assistenza digitale basato sui comandi vocali.

Come emerso dai rumor precedenti, il nuovo servizio Alexa AI dovrebbe basarsi su un modello di linguaggio avanzato (LLM). Il fatto che Amazon intenda renderlo a pagamento non ci sorprende, soprattutto vedendo quello che già stanno facendo i suoi competitor nel settore, come Google e OpenAI.

L'ipotesi è che Amazon intenda quindi incrementare i profitti con Alexa AI, puntando sull'espansione consistente del servizio sulla base degli utenti che già usano quotidianamente Alexa sui dispositivi Echo.

In merito alle tempistiche di lancio ancora sappiamo poco. Le voci che circolano in rete indicano che Amazon avrebbe fissato agosto come termine ultimo per il lancio di Alexa AI. Non ci aspettiamo di vederlo subito in Europa, proprio come avverrà per Apple Intelligence.