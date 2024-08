La nuova Alexa AI a pagamento: quando è previsto il debutto

Alexa AI: quando arriva e quanto potrebbe costare

Dunque, siamo all'alba di Alexa AI. Il nuovo chatbot con AI di casa Amazon sarebbe ormai pronto al debutto. Secondo alcuni documenti citati dal Washington Post, il debutto avverrà ufficialmente negli Stati Uniti a metà ottobre.

Non siamo sorpresi del luogo in cui debutterà Alexa AI, sebbene il periodo è particolare visto che sarà immediatamente prima le elezioni presidenziali per gli Stati Uniti. Si tratta probabilmente di una scelta ponderata, visto che la nuova Alexa AI potrebbe proporre funzionalità in grado di rispondere a domande che riguardano anche il tema della politica.

Questo è un aspetto delicato, al punto che altri competitor come Gemini di Google e Copilot di Microsoft hanno scelto di non trattare temi di natura politica. Per Alexa AI dovrebbe essere disponibile una funzionalità chiamata Smart Briefing, con la quale gli utenti potranno consultare diverse notizie sul tema dell'attualità.

Sempre in tema di funzionalità, il nuovo assistente di Amazon sarà programmato per interagire in maniera naturale anche con i bambini. Ci saranno funzionalità più trasversali, come quelle che supportano gli utenti nel consultare informazioni online per preparare ricette. Ovviamente ci saranno funzionalità per supportare lo shopping online.

Amazon deve puntare a recuperare gli investimenti fatti su Alexa nel corso degli ultimi anni. Questo potrebbe avvenire incrementando le vendite e-commerce proprio con il supporto di Alexa AI, e con le quote di abbonamento alla stessa Alexa AI. A proposito di costi, i documenti citati dal Washington Post indicano che il prezzo potrebbe arrivare fino a 10 dollari al mese.

Questa cifra è coerente con quanto emerso in precedenza.

E cosa ne sarà dell'Alexa originale? Non scomparirà, almeno stando ai documenti citati dal Washington Post. Alexa classica rimarrà a disposizione degli utenti che l'hanno sempre usata, e il suo utilizzo dovrebbe rimanere gratuito.

Per l'Italia cosa accadrà? Il debutto di Alexa AI in Italia non è ancora chiaro quando avverrà. Ci aspettiamo dei prezzi coerenti con quelli che abbiamo intravisto per il mercato USA. Non è escluso che non arrivino anche diversi abbonamenti a prezzi diversi.