Alexa compie cinque anni in Italia: non immaginerete mai cosa le è stato detto 8 milioni di volte

Andiamo a scoprirlo, e giusto per dare la misura della sua importanza nella vita delle persone, riveliamo cosa le sia stato detto per 8 milioni di volte nel solo ultimo anno le: "Alexa, ti voglio bene".

Secondo Amazon, Alexa, che per il secondo anno consecutivo è entrata nella classifica dei 10 Best Product Brand della ricerca Best Brands condotta da Serviceplan Group e Gfk sulle marche, è così versatile da riuscire a coinvolgere tutti i 5 sensi . Ma cosa intende?

Il gigante dell'eCommerce afferma infatti come in questo periodo Alexa sia diventata parte integrante delle nostre vite, dichiarazione supportata dalle 28 miliardi di interazioni dal 2018, di cui ben 11 miliardi nel solo ultimo anno (anche se non sappiamo quante di queste siano state richieste per attivare Super Alexa ).

Amazon festeggia i cinque anni di Alexa in Italia, e lo fa snocciolando una serie di numeri impressionanti sull'assistente vocale che porta nelle nostre case musica, consigli per le ricette, aggiornamenti sul meteo e molto altro (sapete come inviare messaggi con Alexa ?).

Per quanto riguarda la vista, grazie anche ai dispositivi Echo Show dotati di schermo e con Fire TV (23% delle interazioni per un totale di 300 milioni per vedere film, serie TV e altro), gli utenti italiani hanno utilizzato sempre più Alexa per tenersi informati sulle notizie (45 milioni di interazioni) e soprattutto sul meteo (192 milioni di interazioni).

Le domande più gettonate sono state "Alexa, qual è il nome più diffuso in Italia?", "Alexa, qual è la parola più usata al mondo?" o "Alexa, qual è la lingua più vecchia in Europa?".

Alexa è importante anche per il tatto, ma come? Grazie al suo tocco nella vita di tutti i giorni, gestendo gli strumenti della casa intelligente. In 12 mesi sono ben 2,5 miliardi le interazioni di questo tipo, di cui 635 milioni per controllare luci, termostati e prese intelligenti.

Il gusto è più facile da indovinare, in quanto come immaginerete Alexa è una fonte inesauribile di ispirazioni in cucina, con 15 milioni di ricette richieste dagli utenti.

Le più popolari? Gli spaghetti alla carbonara, il risotto allo zafferano, il riso alla cantonese o le tortillas di farina, oltre alla pasta alla sorrentina, il pollo alle mandorle e il tiramisù.

Grazie alle attitudini musicali di Alexa, anche per l'udito possiamo comprenderne facilmente l'utilità. L'assistente vocale ha infatti riprodotto 1,3 miliardi di ore di musica in streaming in 5 anni, mentre le cinque canzoni più richieste quest'anno sono: Supereroi di Mr. Rain, Due Vite di Marco Mengoni, Mon Amour di Annalisa, Cenere di Lazza e Italodisco dei The Kolors.

Ma l'olfatto che c'entra? Secondo Amazon, l'esperienza con Alexa è del tutto personalizzata, come un profumo da indossare. Per fare un esempio, si possono impostare delle routine per ripetere con regolarità determinate azioni senza doverle richiedere ogni volta, come "Alexa, buongiorno" per accendere le luci, avviare la macchina del caffè e ascoltare le principali notizie al mattino.

Sono ben 1,3 miliardi le azioni di questo tipo utilizzate dagli italiani solo nell'ultimo anno, mentre 1,4 miliardi sono le sveglie e promemoria impostati. 54 milioni invece le liste create per la spesa o delle cose da fare. Ma Alexa va oltre i cinque sensi, e infatti per 24 milioni di volte è stata utilizzata per chiamare e videochiamare amici e parenti.