La storia di come Alexa avrebbe potuto essere ChatGPT, e invece Amazon abbia rovinato tutto

Questa è una storia di quello che sarebbe potuto essere ma che non è (ancora) stato e che, secondo alcuni osservatori potrebbe non essere mai . Stiamo parlando di Alexa, uno dei migliori assistenti vocali sul mercato, ma che in un mondo che si sta sempre più dirigendo verso l'intelligenza artificiale arranca: ecco perché (a proposito, sapete come creare comandi personalizzati per Alexa ?).

Amazon e l'IA: gli annunci dell'anno scorso

Arriviamo a settembre 2023 : Amazon annuncia il nuovo Alexa in grado di conversare con gli utenti in modo naturale grazie al suo modello linguistico di grandi dimensioni. Il problema è che questo non è mai arrivato.

Affermazioni confermate dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato Andy Jassy ad agosto 2023 , che ribadivano come non ci fosse aspetto dell'azienda non coinvolto in iniziative legate all'IA generativa .

Facciamo un passo indietro. Amazon da tempo investe nell'intelligenza artificiale, e Mihail Eric, un ricercatore che ha lavorato in Amazon fino al 2021, ha rivelato come da anni loro stessero sviluppando soluzioni che sarebbero potute diventare il prossimo ChatGPT .

Il rapporto di Fortune e le dichiarazioni degli ex-dipendenti

Secondo Fortune, Amazon ha perso l'occasione di dominare l'IA con Alexa, e il problema è il passaggio dal vecchio Alexa al nuovo. Anzi, nessuna delle fonti intervistate "crede che Alexa sia vicina a realizzare la missione di Amazon", e anzi "corre il rischio di diventare una reliquia digitale", "una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria" che è rimasta bloccata a causa di errori.

I problemi? Principalmente due, stando ai racconti degli ex-dipendenti, che avrebbero lasciato Amazon proprio per la frustrazione.

Il primo è che a differenza di OpenAI Amazon deve usare uno stack tecnologico e un set di funzionalità esistenti: in pratica il vecchio Alexa è un problema per il nuovo.

A seguito degli annunci di settembre 2023, Amazon aveva dichiarato ai dipendenti di bruciare i ponti con il vecchio Alexa e far funzionare tutto su quello nuovo, ma non è stato possibile. Per esempio non sono riusciti a fare in modo che il modello linguistico di grandi dimensioni faccia le chiamate API in modo efficace, il che rende inutile Alexa.

Non solo, ma anche l'addestramento del modello è stato problematico, perché nonostante ci siano milioni di dispositivi che conversano con gli utenti, nessuno di questi parla con Alexa in linguaggio naturale, e non ci sarebbero dati per migliorare il nuovo modello.

Un altro problema è la struttura burocratica di Amazon. Come confermato da Mihail Eric, migliaia di persone che lavorano su Alexa sono suddivise in diversi team, e anche solo chiedere l'accesso ai dati richiede settimane.

Aggiungiamo che questo aspetto fa onore ad Amazon in quanto i problemi sarebbero legati alla privacy e l'azienda sarebbe stata almeno apparentemente più corretta rispetto ai concorrenti. Ovviamente stiamo commentando notizie riportate da altri, ma visto che pongono come negativo un aspetto che invece dovrebbe essere considerato virtuoso, ci sentiamo in dovere di ribadirlo.

Non solo, Eric riporta come Amazon mettesse a disposizione solo CPU per allenare l'IA (e non le ben più prestanti GPU, il che era assurdo), e anche solo lo schema di etichettatura dei dati, fondamentale per l'allenamento dell'IA, era sbagliato, il che aveva portato a problemi enormi.

Secondo l'articolo di Fortune, Amazon potrebbe eventualmente lanciare un Alexa migliore basato su un modello di grandi dimensioni, ma non sarà paragonabile a quello che avrebbe potuto essere.