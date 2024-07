Le perdite di Amazon con Alexa sono così ingenti che l'abbonamento in arrivo potrebbe essere un problema

Eppure, proprio per Amazon, i suoi smart speaker sono un buco nero mangia miliardi , il che ci ricorda che non tutte le ciambelle riescono sempre col buco.

Alexa, l'assistente vocale di Amazon, è ormai in milioni di case in tutto il mondo, complici anche le regolari e molteplici promozioni sugli speaker Echo, e il fatto che sono ormai 10 anni che Amazon cerca di venderceli.

Qualcosa non ha funzionato con gli Echo

E cosa succede, di solito, quando un'azienda va così tanto in perdita? Che cerca qualcuno a cui far pagare il conto.

Qualcuno magari si sarà abbonato ad Amazon Music , ma nonostante ciò, secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, si è generato un enorme buco da 25 miliardi di dollari , solo tra il 2017 e il 2021. Questo include tutti i dispositivi Amazon, per la verità, quindi anche Kindle, Fire TV Stick, e altri.

Quando Jeff Bezos lanciò i suoi smart speaker, l'idea era quella di renderli il più ubiqui possibile, anche a costo di venderli (quasi) in rimessa . L'aspettativa era quella che poi gli utenti avrebbero fatto acquisti tramite Alexa , ma invece la maggior parte usa solo le funzioni gratuite, come sveglie, meteo e canzoni, senza fare shopping online.

Remarkable Alexa

Ne avevamo già parlato in precedenza, quindi la notizia non giunge certo inaspettata: Amazon sta lavorando a una nuova versione del suo assistente vocale, chiamata "Remarkable Alexa", che non sarà completamente gratuita.

Questa nuova Alexa a pagamento includerà funzionalità avanzate e utilizzerà (ovviamente) l'intelligenza artificiale generativa nel tentativo di offrire qualcosa di più all'utente.

L'idea sarebbe quella di servizio in abbonamento, il cui prezzo però è ancora in fase di definizione.

Certo è che per compensare tutti quei miliardi di perdita che ne vorranno parecchie di sottoscrizioni!

Il lancio sarebbe previsto a breve, forse anche a brevissimo (entro fine luglio), sebbene non siamo pronti a metterci la mano sul fuoco. In ogni caso è solo una questione di quando, non di se.

Considerando però la grande quantità di abbonamenti digitali che già ci sono oggigiorno (Netflix, Spotify, e affini, per non parlare dello stesso Amazon Prime) bisogna che Remarkable Alexa sia davvero "rimarchevole" per giustificare un'ulteriore sottoscrizione, e il problema non ci sembra di facile soluzione. Siamo però altrettanto sicuri che Amazon ci proverà, resta solo da scoprire quale sarà la reazione da parte degli utenti.