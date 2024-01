Pare che nei piani di Amazon per il 2024 ci sia anche la monetizzazione di Alexa, che dovrebbe passare tramite un servizio a pagamento, chiamato Alexa Plus, attualmente in fase di test interno all'azienda, che potrebbe debuttare entro il 30 giugno. Il problema, prezzo a parte, è che per ora questa "Remarkable Alexa" sembra tutto fuorché degna di nota.

Diversi dipendenti Amazon, citati in un report di Business Insider, affermano che questa nuova versione di Alexa sia sì molto brava a conversare, ma che sia invece piuttosto scarsa in tutto il resto. Le risposte sarebbero molto lunghe e spesso non affidabili, in particolare con le richieste in più passaggi, che coinvolgano anche altri servizi. Ovviamente si tratta dei casi più difficili, ma è proprio questo il punto: Alexa Plus dovrebbe essere in grado di fare bene ciò che Alexa "normale" non può fare; se non ci riesce, perché dovrebbe interessare al grande pubblico?

Proprio per questa ragione internamente c'è chi vorrebbe ritardare il lancio del servizio, proprio perché c'è scetticismo in merito alla possibile reazione dei clienti, che difficilmente vorrebbero pagare per un servizio del genere.

Sia chiaro che l'attuale Alexa continuerà a funzionare come sempre, o almeno non ci sono indicazioni diverse in tal senso (finora).

La "corsa all'IA" potrebbe insomma mietere anche delle vittime illustri, perché in un mondo in cui sempre più servizi sono in abbonamento, gli utenti diventeranno inevitabilmente proporzionalmente più selettivi.