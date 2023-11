Alexa ha il regalo perfetto per chi ama gli audiolibri

Era il 30 ottobre 2018 quando Alexa venne lanciato in Italia (negli Stati Uniti è disponibile dal 2014): cinque anni di skill e integrazioni sempre più profonde con la nostra casa, e per festeggiare il genetliaco Amazon vuole fare un regalo ai suoi utenti.

Da oggi fino al 12 novembre infatti se direte "Alexa, tanti auguri!", riceverete 3 mesi gratuiti di Audible, che vi permetteranno di accedere a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e Audible originals.

Audible è infatti il servizio di audiolibri e podcast online del gigante dell'eCommerce, forte di un catalogo di 70.000 titoli a disposizione e lanciato nel nostro Paese nel 2016.

Normalmente l'abbonamento costa 9,99 euro al mese (10,99 euro al mese da app), con una prova gratuita di 30 giorni, ma in alcune occasioni particolari come Black Friday o Natale questo periodo di test può venire esteso vino a 3 mesi gratuiti o fino a 6 mesi a prezzo ridotto (per esempio a 2,95 euro al mese), ed è quanto sta accadendo ora con il compleanno di Alexa.

Grazie alla versatilità e all'ampiezza delle piattaforme supportate da Amazon, potete ascoltare i contenuti del servizio da una gran varietà di dispositivi, che spaziano da computer (tramite sito), dispositivi mobili (tramite app), veicoli (Android Auto e Apple CarPlay) e prodotti Amazon come Kindle e Echo.

Sia che abbiate accesso ad Alexa da app o da uno degli speaker di Amazon, l'invito è quindi di sfruttare questa incredibile offerta, tenendo presente che al termine dei tre mesi il piano verrà rinnovato a 9,99 euro al mese. In caso non siate interessati a continuare l'abbonamento, ricordatevi quindi di cancellarlo prima della scadenza.