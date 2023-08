L'algoritmo di TikTok in Europa sarà diverso

Importanti novità da parte di TikTok. Per rispettare il Digital Services Act, infatti, gli utenti europei potranno disattivare l'algoritmo personalizzato che sta dietro ai feed Per Te e Live. Secondo la società, questa modifica consentirà di mostrare agli utenti "i video popolari sia dai luoghi in cui vivono che da tutto il mondo" invece dei contenuti basati sui loro interessi personali.

Come accennato all'inizio, questa modifica consentirà alla piattaforma di adeguarsi a quanto previsto dal Digital Services Act. In particolare, il regolamento sui servizi digitali richiede alle società di permettere agli utenti di non ricevere più contenuti personalizzati. In questo modo, dovrebbe diminuire il rischio del tracciamento delle proprie attività nonché la profilazione dei propri dati personali. Inoltre quando verrà selezionata questa nuova modalità di visualizzazione non personalizzata, i video nelle categorie Seguiti e Amici saranno mostrati in ordine cronologico.