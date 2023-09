Gli alieni arrivano su Waze

Waze rappresenta una delle migliori alternative a Google Maps quando si parla di servizi per le mappe e navigazione, sia che si utilizzi Android e sia che si usi un iPhone.

E nelle ultime ore dalla popolare app per la navigazione e le mappe è arrivata una novità che arricchisce l'esperienza utente in termini di personalizzazione, e che è in linea con la filosofia generale di Waze.

Come avrete intuito dal titolo di questo articolo, e come potete vedere dagli screenshot in basso, su Waze sono arrivati gli alieni. Chiaramente parliamo dei nuovi avatar e delle nuove personalizzazioni a tema alieni che arrivano sulla popolare app di navigazione.