La notifica Google Allarme caldo eccessivo: cos'è e perché sta arrivando sugli smartphone

La notifica Allarme caldo eccessivo

Come è facile intuire, si tratta di un avvertimento meteorologico automatico che Google propone agli utenti geolocalizzati nelle regioni colpite dall'odierna ondata di calore. Premendo sulla notifica, come accennato, si apre il motore di ricerca di Google, dove c'è semplicemente l'avviso relativo all'allerta sulle condizioni meteo estreme. Chiedendo a Google informazioni a riguardo della notifica in questione, si scopre che si tratta di un risultato Non personalizzato, che viene in sostanza inviato a tutti gli utenti delle regioni coinvolte. Una notifica mattutina è comunque meglio del classico servizio alla "Studio Aperto" che vi avverte dell'ondata di calore solo verso l'ora di pranzo.

In questo modo gli utenti scoprono già appena svegli che le condizioni meteo della giornata tenderanno al caldo estremo.

Premendo sull'avviso Allarme caldo eccessivo sul widget riepilogo o sul widget meteo di Google, dopo avervi riportato al meteo o direttamente sul motore di ricerca, la notifica sparirà dall'interfaccia, riportando le classiche informazioni meteo di sempre.