Il tuo smartphone Android ti avvisa quando non senti l'allarme in casa!

Al giorno d'oggi è quasi inevitabile ritrovarsi sommersi dalle notifiche (qui la nostra guida per disattivare le notifiche push su ogni smartphone) ma in alcuni casi queste possono rivelarsi particolarmente utili. A questo proposito, oggi vi parliamo di una funzionalità per il vostro smartphone Android di cui forse non eravate a conoscenza: Notifiche di suoni.

Quando attivata, questa funzione permette al telefono di monitorare costantemente i suoni nell'ambiente circostante e, se rileva qualcosa, mostrare una notifica. In questo modo è possibile tenere maggiormente sotto controllo ciò che accade in casa propria, soprattutto quando ci si isola con delle cuffie (magari attivando anche la cancellazione del rumore) e per esempio scatta l'allarme del rilevatore di fumo o suonano al campanello. Andiamo a vedere come provare questa funzionalità.