L'alleanza tra Shutterstock e DALL-E mostra come allenare l'IA proteggendo i copyright

"Si non potes inimicum tuum vincere, habeas eum amicum" (Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico), si pensa abbia detto Giulio Cesare, ed è probabilmente il pensiero dei manager di Shutterstock all'avvento delle IA generative.

Questa tecnologia, i cui capolisti sono ChatGPT e DALL-E, ha colto il mondo di sorpresa, soprattutto quello delle piattaforme che forniscono contenuti fotografici o filmati esenti da royalty e quindi utilizzabili per i propri progetti. Perché? Perché l'IA si sono dovute allenare da qualche parte ha, e cosa c'è di meglio di librerie con milioni di immagini?

Di qui una serie di cause legali per violazione dei diritti, visto che le IA si sono appropriate di queste immagini senza pagare, e il caso più famoso è quello di Getty Images, che si è scagliata a muso duro contro Stability AI (la società dietro Stable Diffusion) e ha bandito le immagini create dall'IA sulla sua piattaforma.

Shutterstock, con un catalogo di oltre 200 milioni di foto, grafica vettoriale e illustrazioni, oltre a circa 10 milioni di video clip, ha invece deciso di cavalcare l'onda e si è subito accordata con OpenAI, con l'idea che avrebbero preso comunque le immagini, tanto vale farli pagare. Ieri le due società hanno rinnovato la loro partnership, estendendola di altri sei anni e consentendo quindi al modello DALL-E di allenarsi sul catalogo di immagini, video, musica e metadati di Shutterstock.

Non solo, ma Shutterstock ha abbracciato completamente l'IA. L'anno scorso aveva infatti pensato agli artisti le cui opere sono "saccheggiate" dall'IA lanciando un Contributor Fund, per compensarli quando il loro lavoro viene utilizzato per addestrare i modelli di OpenAI. Sempre in quel periodo, l'azienda aveva integrato il generatore di immagini di OpenAI direttamente nel suo sito web, vietando la vendita di immagini generate dall'IA che non fossero state create utilizzando il proprio strumento integrato.

Ma ora Shutterstock sta espandendo questa integrazione e afferma che darà agli utenti la possibilità di "modificare e trasformare qualsiasi immagine nell'intera libreria Shutterstock", e sta programmando di portare le funzionalità anche su Giphy, la piattaforma di creazione di GIF che ha comprato da Meta all'inizio di quest'anno.

L'approccio di Shutterstock sembra sicuramente più costruttivo di quello di Getty Images, ma oltre ad aumentare la propria libreria di immagini basterà a risolvere i problemi del copyright? Al momento, OpenAI e soci stanno affrontando diverse sfide da questo punto di vista, non da ultimo lo scrutinio dell'UE.