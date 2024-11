La questione dell'alone giallo su Kindle Colorsoft

Il Kindle Colorosft Signature Edition è stato accolto con grande entusiasmo. È il primo Kindle a colori e, nei primi giorni dopo il lancio, se ne è parlato moltissimo sui social network, e molti utenti ne hanno acquistato uno: nel subreddit dedicato ai Kindle quasi non si parla d'altro. Ma proprio da reddit sono arrivate le prime segnalazioni di un problema: un alone giallo che appare in basso sul display, visibile soprattutto con luminosità elevata.

Banda gialla sì, banda gialla no

Personalmente sto testando il Kindle Colorsoft Signature Edition da tre giorni, e la banda gialla c'è anche sul modello che ho per le mani. Sarò sincero: non è un difetto che salta subito all'occhio e per il primo giorno e mezzo, leggendo con luminosità moderata, non l'avevo neanche notata. Però c'è, è innegabile, e alzando la luminosità al massimo si nota parecchio. Nei due scatti qui sotto, abbiamo ridotto l'esposizione nella seconda foto per evidenziare il problema.

Non è un vero problema in termini di leggibilità, forse più nella resa dei colori nella porzione bassa del display, ma è quel genere di difetto che quando lo vedi la prima volta non puoi più fare a meno di notare. Al momento Amazon parla di poche unità coinvolte e, dalle foto condivise anche su reddit, sembra che il problema possa presentarsi più o meno gravemente, ma è sicuramente una questione da affrontare.

Spedizioni in ritardo

Da quando il problema è venuto fuori, Amazon ha di fatto interrotto le spedizioni: acquistando un Kindle Colorosft adesso, la consegna prevista è tra febbraio - aprile 2025. Negli Stati Uniti si parla di consegne entro dicembre, ma in ogni caso nessuno riceverà il suo nuovo Kindle Colorosft a breve.

E questo è un bene, anche per Amazon: molte delle prime recensioni pubblicate dai clienti su Amazon, infatti, non erano esattamente entusiaste. Al momento, sia negli USA che in Italia, Kindle Colorsoft ha una media recensioni di 2,5 stelle, con molti utenti che lamentano proprio il difetto dell'alone giallo: non proprio il risultato sperato per un dispositivo tanto atteso.

La posizione di Amazon

Amazon ha subito riconosciuto il problema, offrendo ai clienti la possibilità di ottenere un rimborso o ricevere un nuovo dispositivo privo dell'alone (non appena disponibile). Un portavoce di Amazon negli USA, Jill Tornifoglio, ha detto a TheVerge che gli utenti possono tenere proprio Kindle Colorsoft e continuare a usarlo finché non ricevono il nuovo modello in sostituzione. Anche noi abbiamo contattato un portavoce Amazon, che ci ha confermato che l'azienda sta studiando il problema. Non è ancora chiaro se si tratti di un errore di calibrazione, che potrà quindi essere risolto con un aggiornamento software, o se il difetto è hardware, e sarà quindi necessario sostituire interamente le unità coinvolte. Al momento, la comunicazione ufficiale dell'azienda è la seguente: Un piccolo numero di clienti ha segnalato la presenza di una banda gialla lungo la parte inferiore del display. Prendiamo sul serio la qualità dei nostri prodotti: i clienti che hanno notato questo problema possono rivolgersi al nostro servizio clienti per una sostituzione o un rimborso, e stiamo apportando le opportune modifiche per garantire che i nuovi dispositivi non presentino più questo problema.