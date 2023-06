Su YouTube i video saranno doppiati dall'IA

Ecco perché Google ha annunciato che integrerà in YouTube il gruppo di sviluppo di Aloud, un servizio di doppiaggio potenziato dall'intelligenza artificiale ( ecco come creare immagini ) e parte dell'incubatore di idee Area 120.

Da quanto si può vedere, lo strumento è veramente in grado di cambiare i giochi. Un doppiaggio automatico consentirà veramente di superare le barriere linguistiche e permettere l'accesso dei propri video a tutti gli utenti del mondo. Per usarlo, come si può vedere dalla demo qui sotto, avviate un video e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio. Poi cliccate su Tracia audio e selezionate la vostra lingua tra quelle disponibili. In un attimo l'audio cambierà e vi consentirà di comprendere il contenuto.

Come affermato da Amjad Hanif di Google a The Verge, YouTube sta già testando lo strumento con "centinaia di creatori", e anche se attualmente Aloud supporta solo inglese, spagnolo e portoghese, nel futuro se ne aggiungeranno molte altre.

Al momento, la voce suona differente tra le lingue, ma sappiamo come l'IA sia in grado di correggere questo difetto, e infatti YouTube ha già assicurato di essere al lavoro per far sì che "le tracce audio tradotte suonino come la voce del creatore, con più espressione e sincronizzazione delle labbra".

Quando sarà disponibile a tutti questa novità? YouTube ha dichiarato che la funzione arriverà per il 2024, senza specificare una data precisa.

Per ogni altro dettaglio, vi lasciamo il video di presentazione.