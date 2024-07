È confermato: i pagamenti con NFC su iPhone funzioneranno con altri sistemi (oltre Apple Pay)

La Commissione Europea ha confermato oggi che le novità di iOS 17.4 in merito all'apertura del sistema tap and go per i pagamenti via NFC saranno sufficienti per consentire una libera concorrenza in tema di pagamenti. Al fine di evitare l'ennesima multa per abuso di posizione dominante, infatti, un po' a sorpresa qualche mese fa Apple aveva aperto agli sviluppatori di terze parti la possibilità di utilizzare l'NFC di iPhone, rendendolo quindi disponibile questo sistema anche per aziende di terze parti che non vogliono passare per Apple Pay.

Oltre Apple Pay

Durante una conferenza stampa, la commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager ha infatti confermato la posizione della Commissione Europea in merito alle ultime novità introdotte da Apple:

Gli impegni assunti pongono fine alla nostra indagine su Apple Pay [...] Gli impegni apportano importanti cambiamenti al modo in cui Apple opera in Europa, a vantaggio dei concorrenti e dei clienti

Vestager ha inoltre sottolineato che gli impegni presi da Apple sono vincolanti, evidenziando come la maggiore apertura permetterà agli utenti Apple di avere maggiore scelta in termini di pagamenti sicuri in mobilità.

Al momento esiste quindi l'infrastruttura (su tutti gli iPhone aggiornati a iOS 17.4 e superiori), ma mancano effettivamente i concorrenti che adottino tale infrastruttura.

Con il "via libera" della Commissione Europea, è probabile che altre aziende di pagamento decidano quindi di utilizzare l'NFC di iPhone.