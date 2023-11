Benvenuto Amazfit Active: lo smartwatch elegante con un pizzico di IA a 129 euro

Amazfit è un nome particolarmente noto nel settore dei dispositivi indossabili, soprattutto se si parla di smartwatch e smartband . Si tratta infatti della serie di prodotti che da anni propongono sul mercato dispositivi particolarmente ricchi in termini di sensori e funzionalità, a prezzi sempre molto accattivanti .

Amazfit Active: Caratteristiche Tecniche

Troviamo anche il supporto dell'intelligenza artificiale perché questa la troviamo integrata nei suggerimenti forniti dalle piattaforme Zepp Aura e Readiness in merito al monitoraggio della salute e delle attività fisiche.

Uscita e Prezzo

Il nuovo Amazfit Active arriva nelle colorazioni Midnight Black, Petal Pink, Lavender Purple anche per il mercato italiano. Il prezzo corrisponde a 129,90 euro per le prime due colorazioni, mentre ammonta a 149,90 euro per la Lavender Purple.

Lo trovate già disponibile all'acquisto sullo store ufficiale dell'azienda e anche su Amazon Italia.