Amazfit fa diventare Balance una Special Edition con il focus sulla sostenibilità

Dopo aver annunciato a IFA Balance, Amazfit, marchio leader nel settore degli smart wearables, lancia oggi una sua versione speciale, ovvero Amazfit Balance Special Edition. Per l'occasione Zepp, l'azienda dietro Amazfit, ha organizzato a Berlino un evento di lancio in collaborazione con il Balletto Contemporaneo Siciliano per mettere in risalto la connessione fra i suoi prodotti e la necessità di trovare appunto un bilanciamento nelle proprie vite, evitando sovraffaticamento e sforzi eccessivi, in questo specifico caso influenzando positivamente sia l'ispirazione artistica che la performance fisica.

Le funzionalità di questa Special Edition rimangono le stesse del modello "classico". Fra queste la misurazione della composizione corporea, la guida del sonno e strumenti di rilassamento potenziati dall'intelligenza artificiale Zepp Aura. Sempre sul tema dell'intelligenza artificiale l'orologio include Zepp Coach AI per gli allenamenti, oltre ad un sistema di chatbot che siamo molto curiosi di testare. Non manca il sistema di pagamento con Zepp Pay, supportato da Mastercard e Curve.