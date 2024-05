Amazfit Cheetah non vuole perdersi un metro, Balance si aggiorna per misurare nuovi parametri

Amazfit è uno dei punti di riferimento nel settore dei dispositivi indossabili, soprattutto per quanto riguarda smartwatch e smartband. E nelle ultime ore ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per due dei suoi più recenti modelli.

In questo modo Amazfit si dimostra ancora una volta attenta nel supportare dal punto di vista software i suoi modelli sul mercato. Questo perché gli aggiornamenti appena rilasciati sono particolarmente consistenti in termini di novità. Non si tratta dunque di aggiornamenti esclusivamente di sicurezza e per l'ottimizzazione generale.