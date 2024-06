Amazfit Helio Ring: l'anello smart fitness già disponibile con un mega sconto

Amazfit ha ufficializzato il suo primo anello smart fitness : si tratta di Amazfit Helio Ring , già disponibile in Europa, anche in abbinamento con vari smartwatch (tramite l'azienda Zepp Health).

Lega di titanio ed autonomia di 4 giorni

Amazfit Helio Ring è costituito esternamente da lega di titanio mentre l'interno è realizzato in resina. Largo 8 mm, è spesso 2,6 mm, con una impermeabilità certificata di 10 ATM. L'azienda ha dichiarato un'autonomia massima di 4 giorni, con una ricarica completa (wireless) che richiede poco più di un'ora e mezza (circa 1 ora e 40 minuti).

L'anello fitness è capace di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress nonché il sonno. Inoltre, potrà fornire agli utenti utili consigli su come allenarsi e riposarsi dopo una serie di allenamenti. Non manca, poi, la possibilità di sincronizzarsi con app terze, come Strava, Google Fit ed Apple Health. Per chi disponesse di smartwatch di Zepp, l'anello integrerà le informazioni provenienti da questo dispositivo.

Allo smartphone l'anello smart fitness andrà connesso via Bluetooth e sarà utilizzabile tramite l'app Zepp (disponibile sia per iOS che per Android). Infine, è probabile che questo Amazfit Helio Ring sarà identico (o quasi) allo smart ring che proporrà Xiaomi (qui disponibile un nostro articolo a riguardo).