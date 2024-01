Il futuro al dito: Amazfit stupisce al CES col nuovo smart ring

La tecnologia va avanti e questo lo stiamo vedendo da vicino durante queste giornate di CES , la nota fiera tecnologica che si svolge ogni anno a Las Vegas. Non abbiamo visto solo nuovi notebook e dispositivi mobili, visto che arrivano anche interessanti prodotti ai quali non siamo abituati .

Amazfit Helio Ring

Come vedete dalle immagini in galleria, Helio Ring è un dispositivo pensato non solo per monitorare parametri di salute "standard" o a riposo, come l'andamento del sonno. Helio Ring infatti è esplicitamente sviluppato anche per supportare gli atleti. Il dispositivo infatti integra un sensore ottico fotopletismogragico, con il quale è possibile misurare diversi parametri derivanti dall'attività cardiaca.

Con tali parametri Amazfit, attraverso la sua piattaforma software, riesce a fornire indicazioni sullo stato di salute e di allenamento.

Troviamo quindi la stima della frequenza cardiaca e della percentuale di ossigeno nel sangue.