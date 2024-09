Lo smartwatch con abbastanza autonomia per riportarvi a casa dalla foresta è già in sconto su Amazon

In occasione dell'IFA di Berlino, Amazfit ha annunciato il suo nuovo smartwatch, ultra resistente e particolarmente indicato per gli amanti delle attività all'aria aperta: parliamo di Amazfit T-Rex 3 che, grazie anche a un prezzo molto aggressivo, potrebbe diventare presto uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità/costo.

Caratteristiche tecniche

Lo smartwatch ha una cassa da 48 mm che ospita un display AMOLED con luminosità di picco di 2.000 nit , che garantisce un'ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la modalità notturna riduce l'affaticamento degli occhi quando lo si usa in orari notturni e lo schermo ha anche una modalità dedicata all'uso con i guanti , che permette al touchscreen di funzionare anche se si indossano guanti (fino a 2 mm di spessore), perfetto per corsette in inverno.

E dato che c'è anche la possibilità di scaricare gratuitamente mappe topografiche per le escursioni, durante la presentazione il portavoce dell'azienda ha scherzato sulla possibilità di perdersi nella foresta per qualche giorno, tornare a casa solo con GPS e mappe offline e avere ancora la batteria carica.

La batteria garantisce infatti fino a 27 giorni di autonomia con uso standard e fino a 180 ore in modalità GPS (più di 7 giorni).

Amazift T-Rex 3 è uno smartwatch pensato per esploratori moderni e per chi ama l' avventura all'aria aperta : tra i punti di forza, infatti, ci sono un' elevata resistenza (impermeabilità con resistenza a immersioni fino a 10 ATM, resistenza a temperature estreme fino a 70° e -30°) e un' autonomia veramente esagerata .

Amazfit T-Rex 3 supporta il monitoraggio di oltre 170 sport e il sistema operativo Zepp OS 4 integra un assistente virtuale basato su ChatGPT versione 4o che offre suggerimenti personalizzati sull'allenamento.

Dulcis in funto, non manca la possibilità di eseguire pagamenti via NFC tramite Zepp Pay.

Integrazione con Wild.AI per il benessere delle donne

Oltre all'assistente virtuale basato su ChatGPT, Amazfit T-Rex 3 ha anche un'altra peculiarità basata su IA, ossia l'integrazione di Wild.AI.

Si tratta di un software dedicato alle donne, disponibile come mini-app direttamente dallo smartwatch, che ottimizza i suggerimenti in termini di nutrizione, allenamento e recupero in base alle fluttuazioni ormonali e alle esigenze fisiologiche femminili.

Come spiegato da una portavoce dell'azienda, solitamente tutte le applicazioni per il monitoraggio di salute e attività sportiva sono tarate soprattutto su dati provenienti da uomini (per ragioni contestuali, legate alla frequenza d'uso degli smartwatch). Questo può creare un bias implicito, che Wild.AI vuole affrontare.