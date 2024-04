L'assistente digitale IA Zepp Flow parla italiano: ecco il primo smartwatch Amazfit a riceverlo

Zepp OS 3.5 è l'ultimo aggiornamento del sistema operativo degli smartwatch Amazfit che integra il modello IA Zepp Flow: in arrivo da fine aprile su Amazfit Balance

Sono finiti i giorni in cui si toccava e scorreva lo schermo: siete pronti a interagire con il vostro smartwatch Amazfit in una nuova maniera? Zepp Health ha infatti annunciato l'arrivo anche in Italia dell'aggiornamento a Zepp OS 3.5, particolarmente importante perché integra l'assistente digitale Zepp Flow. Il primo a ricevere questa novità sarà Amazfit Balance (ecco la nostra recensione, nel caso ve la siate persa): andiamo a scoprire cosa comporta e quando arriverà.

Cos'è Zepp Flow e come funziona

Cos'è Zepp Flow Come abbiamo anticipato a fine febbraio, Zepp Flow è il nuovo assistente digitale basato di intelligenza artificiale generativa basato su Modelli di Linguaggio di Grandi dimensioni (LLM). La tecnologia, che consente di interagire con l'orologio in modo molto più intuitivo, è integrata nel sistema operativo Zepp OS 3.5. Con Zepp Flow gli utenti non devono più eseguire manualmente ogni funzione dello smartwatch, ma possono semplicemente esprimere ciò che desiderano, come modificare le impostazioni di sistema, attivare o disattivare le notifiche, consultare le previsioni del tempo, ottenere una ricetta per un piatto sano, o monitorare gli allenamenti preferiti, senza dover utilizzare frasi o parole chiave specifiche. Zepp Flow è in grado di interpretare ed eseguire le richieste degli utenti in modo preciso e affidabile, semplificando l'interazione con l'orologio. L'aggiornamento a Zepp OS 3.5, che integra Zepp Flow, è stato rilasciato da fine febbraio nei Paesi di lingua inglese come Canada, Irlanda, Gran Bretagna e USA, e ora è in arrivo anche in Italia. Come funziona Zepp Flow Zepp Flow è in grado di rispondere ai comandi dell'utente, ampliando continuamente il suo repertorio di funzionalità. Inoltre Zepp Coach e Zepp Aura, soluzioni accessibili tramite l'app Zepp, utilizzano Modelli di Linguaggio Estesi (LLM) per fornire consigli personalizzati sull'allenamento e sul sonno, simulando l'interazione con un vero allenatore o esperto. Continua a migliorare Zepp Flow continua a migliorare la sua gamma di funzionalità con un recente aggiornamento, offrendo nuove capacità per un'esperienza ancora più completa. Tra le funzioni appena introdotte, c'è l'ampliamento della gestione dei messaggi. Oltre ai messaggi SMS, ora è possibile ricevere e rispondere a messaggi provenienti da piattaforme come WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Discord e Telegram direttamente tramite Zepp Flow. Gli utenti possono inoltre ora controllare i propri piani di allenamento direttamente da Zepp Coach, garantendo un accesso rapido e intuitivo alle loro attività di fitness. Infine Zepp Flow consente di tenere traccia dell'ultimo punteggio di recupero fisico e mentale, fornendo informazioni importanti per il benessere complessivo dell'utente.

Esempi di utilizzo di Zepp Flow

Ecco alcuni esempi di utilizzo di Zepp Flow: Appuntamenti: "Pianifica incontro per lunedì alle 9:00"

Risposte ai messaggi: "Rispondi arrivo presto";

Gestione del tempo: "Imposta un timer di dieci minuti";

Meteo: "Come sarà il meteo questo pomeriggio?";

Esercizio: "Qual è il mio ritmo attuale?";

Salute: "Quanto è durato il mio sonno REM questa notte?";

Consigli: "Suggerisci una ricetta per una cena salutare.";

Notifiche: "Vado a letto. Non voglio ricevere notifiche."

Quando arriva l'aggiornamento e su quali dispositivi

Il primo a riceverlo sarà Amazfit Balance Come abbiamo anticipato in apertura, il primo dispositivo a ricevere Zepp OS 3.5 con Zepp Flow in Italia sarà Amazfit Balance. Gli utenti italiani riceveranno l'aggiornamento da fine aprile. Altri smartwatch Amazfit Nelle prossime settimane e mesi, Amazfit porterà Zepp OS 3.5 anche sugli altri smartwatch. Da fine maggio, l'aggiornamento sarà disponibile per le serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra. La serie Amazfit Active riceverà invece l'aggiornamento da fine giugno, completando così l'espansione della nuova tecnologia su tutta la gamma Amazfit.