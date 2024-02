L'intelligenza artificiale a portata di polso con Zepp Flow, la più grande novità di Amazfit

Amazfit si appresta a lanciare una delle novità più interessanti mai viste per il suo ecosistema di prodotti indossabili: Zepp Flow ! Con il rilascio del nuovo aggiornamento Zepp OS 3.5 è infatti in arrivo anche un nuovo assistente digitale onnicomprensivo, ovviamente basato sull' intelligenza artificiale . Il lancio è avvenuto da pochissimo durante il MWC 2024 di Barcellona, dunque siamo pronti a scoprire insieme i primi dettagli su questa innovativa tecnologia.

Cos'è Zepp Flow

Come funziona Zepp Flow

Il funzionamento di Zepp Flow è molto simile a quello di un assistente vocale "tradizionale", ma con funzionalità più avanzate sia per il riconoscimento dei comandi che per la loro esecuzione.

Cosa si può fare con Zepp Flow

Quando arriva Zepp Flow

sarà disponibile con il nuovo aggiornamento di sistemacon tempistiche diverse a seconda del prodotto.

Il primo dispositivo a ricevere questa novità sarà Amazfit Balance: l'aggiornamento arriverà il 26 febbraio per gli utenti in USA, Canada, Regno Unito e Irlanda, mentre per noi in Italia e per altri Paesi europei sarà necessario attendere sino al 1 maggio 2024.

A partire dal 28 maggio 2024 sarà il turno dei modelli appartenenti alle serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra, mentre per Amazfit Active l'aggiornamento arriverà dal 20 giugno 2024.