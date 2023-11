Forse non è proprio evidente per tutti gli utenti, ma Amazon utilizza da anni Android in molti suoi prodotti, soprattutto quelli dedicati allo streaming. Fire OS, il sistema operativo che troviamo sulle Fire TV Stick o sui televisori Fire TV non è altro che un fork di Android, e lo stesso vale per gli smart display Echo Show, i Fire Tablet e altri dispositivi connessi del colosso dell'e-commerce. Come avrete già intuito però, le cose potrebbero facilmente cambiare nel prossimo futuro.

Stando a un report piuttosto dettagliato, Amazon sarebbe al lavoro da anni su un'alternativa ad Android, e avrebbe sviluppato internamente un nuovo sistema operativo noto come Vega, ormai già nella fase finale. Non parliamo di un vero concorrente del robottino verde a 360°, quanto piuttosto nei dispositivi che interessano ad Amazon, ovvero smart home e anche automotive.