Alexa con AI sarà a pagamento? I piani di Amazon

Questo passo in avanti consentirà all'assistente vocale di comprendere ancora meglio le frasi colloquiali e di eseguire più richieste con un solo comando. Proseguendo verso questa direzione, ad aprile l'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy , ha inviato una lettera agli azionisti evidenziano che l'azienda punta a "un'Alexa ancora più intelligente e capace".

Approfondendo la vicenda, questo piano potrebbe costare 20 dollari al mese, anche se altre fonti ipotizzano un prezzo intorno ai 10 dollari. In ogni caso, durante la presentazione dei dispositivi lo scorso settembre, Amazon aveva svelato Alexa aggiornata basata su un modello di linguaggio avanzato (LLM).

Secondo quanto diffuso da CNBC , l'aggiornamento che implementerà l'IA su Alexa , l'assistente vocale di Amazon , potrebbe richiedere l'abbonamento. Difatti, sempre secondo le indiscrezioni, questa versione premium di Alexa non sarebbe inclusa nell'abbonamento Prime.

In attesa di ulteriori novità sull'abbonamento mensile ad Alexa AI, ricordiamo che anche OpenAI e Google hanno previsto un abbonamento mensile per sfruttare a pieno le potenzialità dell'IA (tuttavia né OpenAI né Big G hanno ancora implementato l'intelligenza artificiale negli smart speaker).

Infine, è ormai evidente a tutti che l'IA, che richiede importanti risorse energetiche per funzionare, costa e costerà sempre di più. Ad esempio, ChatGPT consumerebbe oltre 500.000 kWh ogni giorno. Proprio per questo motivo, le aziende impegnate in questo settore stanno cercando delle nuove fonti di energia, magari pulite.