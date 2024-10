L'app Amazon trasforma lo smartphone in un POS: come pagare poggiando la carta sul retro del telefono

Per fare acquisti su Amazon ci sono diversi metodi di pagamento: carte di credito e di debito, conto corrente, BANCOMAT Pay, buoni regalo, persino pagamenti in contanti presso punti vendita autorizzati. Sapevate che ce n'è anche un altro disponibile solo da app per smartphone? Si chiama Tocca per pagare! Come suggerisce il nome, Tocca per pagare sfrutta l'NFC integrato nel vostro smartphone per farvi pagare quasi come foste davanti a un POS in un negozio. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Tocca per pagare: come funziona

Non sappiamo di preciso da quanto sia disponibile questa funzione in Italia. Sul nostro gruppo Facebook (iscrivetevi!) c'è chi l'ha notato da una settimana scarsa, chi da un paio, e chi addirittura l'ha vista già da un paio di mesi. Confrontandoci con i nostri utenti comunque, pare che non tutti gli utenti ce l'abbiano a disposizione. Come accederci? Quando fate un acquisto e andate al checkout, premendo su Modifica metodo di pagamento potete decidere in che modo pagare. Scorrendo quasi fino in fondo, sotto la categoria "Altri modi per pagare" c'è anche il nostro Tocca per pagare, con il tipico simbolo associato all'NFC.

Premendolo, l'app vi porta a una schermata semplificata dove potete leggere la cifra da pagare. In alto leggete le istruzioni: "tieni premuta la carta contactless sul retro del telefono". Prendete la vostra carta, la poggiate sul retro dello smartphone (dove più o meno sapete che si trova l'NFC), e il gioco è fatto.

Se la carta viene letta correttamente, l'app vi mostrerà una nuova schermata riepilogativa. Qui vi sarà chiesto se volete salvare o meno la carta per acquisti futuri. Premete su Continua e il gioco è fatto!

A cosa serve?

Gli scenari d'uso sono molteplici. Non vi fidate a memorizzare le vostre carte sull'app Amazon? Usate questo metodo di pagamento. Un vostro amico o parente deve fare un acquisto tramite il vostro Amazon? Gli fate poggiare la carta e non avrete problemi di restituzione di soldi. Volete usare una carta che solitamente non usate per gli acquisti online? La passate una volta e non la memorizzate. O può anche tornare utile per memorizzarle velocemente, facendo per la prima volta un acquisto e premendo sul flag per salvarla sull'account. Si tratta insomma di un metodo di pagamento alternativo che potrebbe tornare utile in più occasione e a tante persone. Iscrivetevi al nostro gruppo Facebook e fateci sapere cosa ne pensate!

