Amazon conferma la pubblicità su Prime Video in Italia: quando arriverà e come evitarla

I lettori di SmartWorld sapranno da tempo che i contenuti di Prime Video sarebbero stati interrotti da degli stacchi pubblicitari: tutto è partito dagli USA lo scorso anno, ma ormai la (sgradita) novità è in arrivo anche in Italia. Ecco infatti la comunicazione che Amazon sta mandando agli abbonati Prime per annunciare il cambiamento:

Ti contattiamo per informarti di una novità relativa alla tua esperienza su Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video. Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming. Non c'è alcuna modifica all'attuale prezzo del tuo abbonamento Prime. Puoi cancellare il tuo abbonamento senza costi aggiuntivi o vedere la data del tuo prossimo rinnovo visitando il tuo account qui. Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità pagando un supplemento di 1,99€ al mese*, a cui ti puoi iscrivere qui.

Dal 9 aprile in poi film e serie TV di Prime Video avranno anche un "numero limitato" di pubblicità, un po' come già avviene nella TV pubblica e privata, rispetto alla quale però Amazon precisa che ci sarà un numero "significativamente inferiore" di annunci. Purtroppo questi virgolettati vanno presi per quel che sono, dato che non abbiamo numeri precisi da riportarvi.

Questo ha permesso ad Amazon di non alzare il prezzo dell'abbonamento a Prime, ma per liberarsi del tutto della pubblicità dovrete pagare 1,99€ al mese in più, per un totale di quasi 24 euro annui. Se pensate che l'abbonamento annuale costa circa 50 euro, è in pratica un rincaro del 50% per chi volesse avere la stessa attuale esperienza priva di pubblicità.

In ogni caso nessuno vi obbligherà di certo a pagare il supplemento: starà a voi capire se questa visione con pubblicità fa o meno al caso vostro, e in ogni caso potete sempre disdire l'abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.