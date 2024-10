Amazon adesso consegna in giornata in 5 nuove città: ecco quali e come funziona il servizio

Attenzione però, perché solo gli abbonati ad Amazon Prime potranno usufruire di questo servizio gratuitamente , mentre tutti gli altri dovranno pagare un extra, e in ogni caso non è affatto detto che la consegna oggi sia disponibile su tutti i prodotti del catalogo. Vediamo infatti come funziona di preciso questo servizio.

Come funziona "consegna oggi" di Amazon

Per chi non lo conoscesse, il servizio di consegna in giornata è stato lanciato Lanciata per la prima volta in Italia nel 2018, a Roma e Milano, appunto, ed è rimasto loro esclusiva fino a ora.

Per avere la consegna in giornata gratuita, dove disponibile, è necessario che i clienti Prime raggiungano un totale di almeno 29 euro su singolo ordine. In caso di prezzo inferiore verrà applicato un costo di consegna in giornata di 3,99€.

I non abbonati ad Amazon Prime dovranno invece pagare 8,99€ per avere la consegna in giornata a casa (7,99€ per le consegne ai punti di ritiro), indipendentemente dal totale dell'ordine.

Chiaramente il servizio non è disponibile a qualsiasi ora. Per essere sicuri di ricevere il pacco in giornata gli ordini vanno fatti la mattina e arriveranno entro le ore 19 o le 22 (a seconda del prodotto) dello stesso giorno.

La consegna in giornata più veloce di quest'anno è stata effettuata a Torino in appena 189 minuti (non ci è ben chiaro come, visto che il servizio dovrebbe essere appena attivo - NdR).