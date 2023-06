I pacchi Amazon li potrebbe consegnare il fornaio sotto casa

Per far parte della prova era necessario disporre di un luogo per ricevere lo scarico dei pacchi e garantirne la consegna sette giorni su sette , coprendo un raggio di 10 miglia .

Questa notizia non è completamente una sorpresa in quanto già Vox lo scorso anno riportò come Amazon, senza attirare l'attenzione, avesse sondato il terreno in Alabama, Mississippi e Nebraska collaborando con alcune attività del luogo.

Secondo Axios infatti l'azienda americana starebbe progettando una collaborazione con alcune piccole imprese del territorio, per poter affidare a queste ultime il tratto finale di consegna al cliente. Attualmente sono state coinvolte attività come bar, negozi di abbigliamento, fioristi, piccoli alimentari, solo negli Stati Uniti , con l'obiettivo di includere e rendere operativi entro fine anno circa 2.500 partner.

Amazon da anni detiene il primo posto tra le aziende di e-commerce più importanti e redditizie al mondo grazie soprattutto alla sua politica di assistenza al cliente e per i vantaggi dell'abbonamento Prime . Dopo aver aggiunto la possibilità di consegnare e lasciare momentaneamente depositati i propri ordini in determinati punti di ritiro , Amazon sembra voler introdurre un'ulteriore modific a per alleggerire la sua logistica .

Il compenso si sarebbe basato sulla quantità di pacchi consegnati, e questo dovrebbe restare invariato, insieme ad altre condizioni, ora che il programma è stato presentato con il nome di Amazon Hub Delivery. Attualmente il piano si è ampliato raggiungendo un totale di 23 stati USA non limitandosi a coprire le aree meno abitate dalla popolazione ma comprendendo infatti città come Boston, Los Angeles, Seattle e New York.

Nel sito, oltre a trovare descritta passo dopo passo la procedura per entrare a far parte del programma, viene specificato che non viene richiesta nessuna esperienza nel campo delle consegne, non sono previsti contratti a lungo termine e sarà necessario utilizzare i propri veicoli, dispositivi e personale. Riguardo l'ambito dei compensi si sa che Amazon prevede un programma referral con il quale si possono guadagnare mille dollari per ogni azienda che aderisce al piano, invece sul compenso ottenuto per ogni consegna effettuata non ci sono informazioni ufficiali ma da quanto trapela ci si dovrebbe aggirare sui 2,50 dollari.

Questo nuovo piano viene pubblicizzato da Amazon come una possibilità di ulteriore entrata per le piccole aziende che decideranno di aderire. Probabilmente a decretare l'eventuale successo giocherà un ruolo fondamentale il peso dei costi di gestione, una variabile sensibilmente altalenante di paese in paese anche se per il momento non sono disponibili informazioni su future espansioni del servizio in altri stati.