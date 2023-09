Amazon ne ha abbastanza dei libri generati da ChatGPT e soci?

Ormai sono mesi che noi, come altri siti di notizie, pubblichiamo articoli riguardanti l'IA generativa e i suoi usi per creare immagini o testi, e forse non desterà più scalpore sapere che Amazon è pieno di libri di questo tipo (sapete come pubblicare un libro sulla piattaforma?).

Che siano saggi, romanzi, graphic novel o persino libri da colorare, ChatGPT e simili sono sfruttati a dovere per sfornare a getto continuo contenuti che offrono un guadagno a costo praticamente zero, in termini economici e di tempo. Ma la qualità?

Diciamolo francamente, nonostante Amazon sia uno dei più grandi editori mondiali e consenta a chiunque di autopubblicarsi, la qualità del prodotto non è in cima alla lista delle sue priorità. Chiunque può pubblicare qualunque cosa, anche libri con pagine vuote (sì, purtroppo). In ogni caso, i libri in vendita su Amazon devono offrire "un'esperienza positiva ai clienti", e non sono consentiti contenuti "ingannevoli per i clienti [...], che non rispecchiano fedelmente i contenuti del libro [...] e che suscitano in genere disappunto nei clienti".

Insomma, ci sono delle linee guida, anche se non è facile controllare. Ma i contenuti generati dall'IA hanno evidentemente passato il segno.

Diversi autori hanno scoperto su Amazon numerosi esempi di libri scritti con l'IA che utilizzano il loro stile e addirittura il loro nome, come il caso di Jane Friedman (qui trovate il suo sfogo). I libri sono stati rimossi, ma il problema resta. E c'è un altro problema: l'accuratezza.

Sempre su Amazon, non sono infrequenti i libri illustrati con disegni piuttosto "strani", con volti allungati, architetture degne di Escher, mani con dita aliene, sia per numero che per lunghezza, e altre amenità. Stiamo parlando di graphic novel o libri da colorare, che vengono venduti agli adulti come tecnica di rilassamento (una sorta di Feng Shui, ma con i pastelli e le matite). E se per qualche studioso di deepfake l'arte generata dall'IA ha un che di attraente nella sua inquietante stranezza e novità, i risvolti dell'inaccuratezza dell'IA possono essere drammatici.

Amazon ha di recente ritirato una guida sui funghi commestibili, scritta dall'IA e che secondo la New York Mychological Society era completamente sbagliata. In pratica poteva portare alla morte di chi l'avesse seguita.