Amazon Luna vuole distiguersi da tutti gli altri rivali nel cloud gaming

Negli ultimi anni abbiamo visto crescere in maniera costante e consistente il settore del cloud gaming. Tra i servizi più popolari in questo ambito troviamo ad esempio GeForce NOW e Xbox Game Pass.

Anche un colosso come Amazon ha lanciato la sua piattaforma di cloud gaming. Si chiama Amazon Luna ed è arrivata in Europa all'inizio di quest'anno, anche se per l'Italia sembra che ancora ci sia da attendere. Ma nelle ultime ore Amazon ha annunciato un'importante novità per la sua piattaforma.