Amazon Luna: ecco tutti i giochi gratis inclusi con Amazon Prime

Da oggi è disponibile anche in Italia Amazon Luna, il servizio di giochi in streaming del colosso dell'e-commerce. Luna è disponibile in abbonamento, con tre piani disponibili che variano per prezzo al mese e titoli disponibili, ma gli abbonati ad Amazon Prime hanno anche una piccola selezione di videogiochi inclusi gratuitamente.

Purtroppo c'è da dire che il catalogo dei titoli inclusi gratis non è niente di entusiasmante, quindi non aspettatevi giochi all'ultimo grido. Si tratta infatti di un elenco piuttosto contenuto, che include alcuni titoli free to play e una manciata di videogiochi con qualche anno alle spalle.

In ogni caso, i giochi sono in rotazione e l'elenco dei titoli gratuiti varia di tanto in tanto. Al momento, l'elenco dei giochi inclusi gratis su Amazon Luna per i clienti Prime è: