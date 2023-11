Amazon Luna arriva in Italia con giochi in streaming inclusi per gli utenti Prime

Amazon Luna è disponibile anche in Italia a partire da oggi: il servizio di videogiochi in streaming del colosso dell'e-commerce è ora disponibile anche nel nostro paese, con alcuni contenuti inclusi gratuitamente per gli abbonati ad Amazon Prime.

A pochi giorni dal Black Friday e dai suoi sconti, Amazon Luna debutta in Italia con tutte le funzioni e i giochi già rilasciati negli altri mercati in cui il servizio è disponibile (USA, UK, Germania e Canada): permette di giocare a una grande varietà di titoli da qualsiasi dispositivo connesso a internet, inclusi lettori multimediali per lo streaming come Fire TV Stick, smartphone e tablet (iOS e Android), PC e Mac, ChromeBook e su alcune smart TV selezionate di Samsung e LG.

Contenuti gratis e abbonamenti

Amazon Luna offre diversi piani di abbonamento, ma include dei contenuti per gli abbonati ad Amazon Prime.