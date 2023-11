A breve si potrà mappare la propria casa con Alexa, ma a un paio di condizioni

Ecco perché la nuova funzione Map View dell'app è una novità a dir poco epocale, in quanto vi permette di effettuare una scansione della vostra casa per mapparla e identificare a colpo d'occhio tutti gli apparecchi che volete comandare (leggi anche: come collegare Alexa ai dispositivi ).

L'app Alexa è il centro della gestione della casa intelligente di Amazon, da cui potete attivare lampadine, termostati o speaker Echo, ma magari non ricordate immediatamente quale sia il dispositivo che cercate in una lista di nomi magari poco descrittivi (sapete come creare una skill Alexa ?).

La scansione dovrebbe essere piuttosto semplice, e l'azienda afferma che dovrebbero essere necessari circa un minuto per stanza e un minuto per 10 dispositivi per impostare la mappa iniziale, ma dipende dalla conformazione della vostra abitazione.

Successivamente, si riceverà via email l'accesso e si potrà utilizzarla. All'avvio, bisognerà effettuare una scansione della propria casa utilizzando il sensore LiDAR degli ultimi iPhone Pro o iPad Pro (per questo è compatibile solo con iPhone 12 Pro e Pro Max, 13 Pro e Pro Max, 14 Pro e Pro Max, 15 Pro e Pro Max e dispositivi iPad Pro di 4a, 5a e 6a generazione, 2020 o più recenti).

Per utilizzare la funzione, gli utenti devono accedere alla pagina del sevizio su Amazon.com e cliccare su Email me when released (bisogna avere un account Amazon.com, e al momento l'anteprima è chiusa).

Annunciata lo scorso settembre insieme a nuove funzionalità dell'assistente vocale e al nuovo Echo Hub , Map View è disponibile da ieri in anteprima pubblica , alla quale si può accedere se si vive negli Stati Uniti e si possiede un dispositivo Apple compatibile (dotato di fotocamera LiDAR).

In ogni caso, non dovrete scansionare tutto l'appartamento, e potete scegliere quali dispositivi includere, in quanto Alexa non importa tutti gli apparecchi.

Una volta effettuata la scansione, è possibile accedere alla mappa su qualsiasi dispositivo iOS e puoi aggiungere e rimuovere dispositivi a volontà.

Con Map View, si potrà controllare rapidamente la casa smart da un unico luogo, come vedere quale Echo sta riproducendo musica, impostare la temperatura, vedere se le luci sono accese o spente, chiudere le serrature. Tutto da una mappa, come ha spiegato Charlie French, direttore del reparto smart home di Amazon, in un'intervista prima del lancio.

L'azienda assicura che la mappa della casa è crittografata e archiviata in modo sicuro nel cloud di Amazon, mentre le immagini dal vivo della casa che vengono catturate sull'iPhone per creare la mappa vengono elaborate localmente sul tuo dispositivo e non memorizzate.

L'interfaccia verrà lanciata nell'app mobile Alexa verso l'inizio del 2024 negli Stati Uniti, per poi arrivare sul nuovo controller per la casa intelligente Echo Hub, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno. Ancora non ci sono informazioni di tempistiche su un rilascio a livello globale.