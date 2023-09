L'ultimo aggiornamento di Amazon Music Prime vi permette un po' più libertà

Amazon Music Prime è diventata improvvisamente molto più interessante con l'ultimo aggiornamento, permettendovi di creare una playlist personalizzata con skip illimitati e ascolto offline.

Ma cosa significa? Per chi non lo sapesse, Amazon propone un'offerta piuttosto particolare per la sua piattaforma di streaming: un piano gratuito, chiamato Amazon Music Free, con pubblicità e una frazione dei brani disponibili, Amazon Music Prime, che mette a disposizione tutti i brani della piattaforma (100 milioni), a fronte dell'impossibilità di scegliere quali ascoltare e di farlo offline, e Amazon Music Unlimited, un servizio simile a Spotify Premium e Apple Music.

Amazon Music Prime è, come suggerisce il nome, disponibile solo agli iscritti a Prime, ma è piuttosto limitato, in quanto potete ascoltare musica solo attraverso le playlist (anche create da voi), ma a riproduzione casuale e con un numero limitato di skip, sei per ogni ora. In alternativa, ci sono le cosiddette playlist ad Accesso libero, ovvero 15 playlist che potete ascoltare offline e on demand.

La novità attuale è che ora potete creare direttamente playlist ad Accesso libero, ma non solo: le vostre playlist attuali potranno essere trasformate in questa tipologia, il che vi consentirà di ascoltare la vostra musica preferita quanto vorrete, senza limitazioni. Vediamo come fare.

Per prima cosa, dovete aggiornare l'app Amazon Music all'ultima versione disponibile, altrimenti non potrete farlo. Qui trovate l'app per Android e qui quella per iPhone: noi abbiamo provato su un iPhone ma anche aggiornando l'app non abbiamo ancora potuto provare la novità, quindi è possibile che sia in via di distribuzione e che possiate vederla nelle prossime ora.

Una volta aggiornata Amazon Music, avviatela ed effettuate l'accesso (dovete essere utenti Prime, ovviamente). A questo punto, in basso, toccate Libreria e poi il pulsante + Crea la tua playlist. Questa scheda azzurra potrebbe essere anche presente nella Home.

Dopo averla toccata, aggiungete minimo 15 canzoni e massimo 50, poi potete iniziare l'ascolto in libertà.