Amazon Music lancia la campagna "Sanremo 2024" con Vessicchio, playlist, dirette Twitch e non solo

Inoltre, Amazon Music mette a disposizione le sue playlist dedicate : i fan potranno trovare la playlist REDISCOVER Sanremo Classici con i brani più famosi delle passate edizioni, la REDISCOVER Sanremo Vincitori con i brani dei vincitori degli scorsi anni, la "È un 10 ma non ha vinto Sanremo" ovvero una raccolta di tutti i brani più iconici dei festival passati ma che non hanno vinto. A queste si unisce l'attesa playlist personalmente curata dal maestro Peppe Vessicchio, la nuova "Dirige il Maestro Peppe Vessicchio" , disponibile ora in esclusiva su Amazon Music.

Amazon Music ed il maestro Peppe Vessicchio sono pronti a tornare con un'interessante approfondimento sulla nuova edizione di Sanremo . In particolare, il famoso direttore d'orchestra Vessicchio sarà protagonista nelle insolite vesti di intervistatore . Difatti, proverà ad intrattenere ed a creare momenti unici con tutti i cantanti di questa edizione del festival e condividere con loro emozioni, esperienze e aneddoti. Tutti i contenuti creati saranno disponibili sui canali social di Amazon Music (Instagram e TikTok) a partire dal 25 gennaio e per tutta la durata del festival.

Ancora, durante la gara - dal 6 al 10 febbraio - ci sarà un appuntamento fisso: la diretta in streaming sul canale Twitch di Amazon Music Italia che dalle 18.00 alle 20.00 ogni sera commenterà quest'edizione del festival. Quest'anno saranno tre gli host che intratterranno il pubblico nel preshow della kermesse direttamente da uno studio con vetrine a vista in via Corradi 7/13 a Sanremo: Panetty, Nerone e Nello Taver. Non mancherà, poi, Alexa, con pagelle, sondaggi, pronostici e tante altre novità speciali con l'inconfondibile voce del maestro Vessicchio.

Infine, su Amazon.it, tornerà la vetrina amazon.it/sanremo interamente dedicata a Sanremo 2024 dove i più appassionati, e non solo, possono trovare tutto ciò che serve per vivere le emozioni del festival. Nella vetrina sono disponibili gli album più amati dei cantanti in gara comprese le edizioni limitate e autografate, oltre ai CD e ai vinili in edizione esclusiva degli artisti della scorsa edizione, come Marco Mengoni e Giorgia.

Tra l'altro, sarà presente anche il merchandising ufficiale di Fantasanremo e degli artisti in gara.