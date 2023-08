Amazon Music Unlimited, aumenti in arrivo in Italia

E a proposito di Amazon Music Unlimited, agli abbonati sta arrivando un'email non proprio felice. La società, infatti, sta comunicando un aumento del prezzo mensile da 9,99€ a 10,99€ a causa di "un generale aumento dei costi per poter continuare ad offrirti il nostro servizio alla solita qualità". Scendendo maggiormente nei dettagli, Amazon ha aggiunto che "il prezzo verrà applicato automaticamente alla prossima data di rinnovo del tuo piano Amazon Music Unlimited a partire dal 19 settembre 2023, salvo cancellazione. Puoi gestire o cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento o controllare la prossima data di rinnovo, visitando Le tue impostazioni di Amazon Music".

Infine, è stato chiarito che nel caso in cui vi foste iscritti tramite un'offerta promozionale nulla cambierà per il resto del periodo in offerta. Successivamente, invece, "rispetteremo il prezzo dell'abbonamento originale per il tuo primo ciclo di fatturazione a prezzo pieno. A partire dal secondo ciclo di fatturazione a prezzo pieno, il prezzo cambierà automaticamente da 9,99€ a 10,99€".