Amazon annuncia novità per Alexa, come le traduzioni in tempo reale per le chiamate audio e video!

In un evento dedicato alle novità hardware, Amazon oggi ha svelato diversi nuovi dispositivi del suo ecosistema home smart. Tra questi si annoverano ad esempio Echo Hub e Echo Show 8, Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione e molto altro. Quale momento migliore per annunciare anche alcune novità in arrivo su Alexa? Ancora non c'è niente di strettamente legato al crescente mondo della IA, ma comunque ci sono funzionalità in arrivo che torneranno sicuramente utili a molti utenti. Dovrebbero arrivare tutte a breve, non solo sui nuovi dispositivi ma anche su tutti quelli precedenti basati su Alexa. Vediamole insieme!

Traduzione chiamate e sottotitoli

Tra le funzionalità di punta annunciate oggi da Amazon c'è quella di traduzione delle chiamate. Sia le chiamate audio che quelle video effettuate tramite Alexa possono essere tradotte in tempo reale sui dispositivi supportati. Con la funzione "Call Captioning" è anche possibile vedere dei veri e propri sottotitoli in tempo quasi reale di ciò che ci sta dicendo il nostro interlocutore. Questo non è solo utile per tradurre, ma anche per consentire agli utenti non udenti o ipoudenti di comunicare a distanza più facilmente. La funzionalità in questione supporta oltre 10 lingue.

Più modi per avviare le routine

La novità, stando a quanto riportato da Amazon dall'evento di oggi, dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. Se usate attivamente Alexa saprete probabilmente dell'esistenza delle routine, serie di comandi concatenati da richiamare tramite un apposito comando vocale o secondo altri parametri che ne scatenano l'avvio. Entro breve sarà possibile innescare la routine con più eventi decisi e impostati dall'utente. Impostare il comando vocale quindi non vi impedirà di mettere anche altri trigger, come lo scoccare di una determinata ora o anche comandi vocali alternativi.

Top Connections

Alexa, come saprete, permette di chiamare amici e familiari, e stando a quanto riportato da Amazon, si tratterebbe di una delle funzioni più apprezzate dell'assistente vocale. Nel corso di quest'anno per facilitare l'operazione sarà aggiunto il widget Top Connections ai dispositivi Echo Show, ovvero quelli dotati di display. Lo scopo è semplice: visualizzare facilmente i contatti preferiti per chiamarli in modo rapido e anche i dispositivi utilizzati più frequentemente all'interno della famiglia.

Widget Azioni Rapide