Il primo Kindle a colori è ufficiale: Amazon lo ha svelato davvero, insieme a 3 nuovi modelli

Kindle Colorsoft: ecco il primo Kindle a colori

Su Kindle Colorsoft è possibile sottolineare con diverse colorazioni, per ritrovare facilmente le evidenziazioni, divise per colore.

Nuovo Kindle Scribe con intelligenza artificiale

Inoltre, c'è una grande novità, resa possibile dall' intelligenza artificiale , che però in un primo momento funzionerà solo in inglese . Nei taccuini, sarà possibile chiedere all'IA di riassumere i nostri appunti , che verranno mostrati in un documento che mantiene l'aspetto di una pagina scritta a mano libera.

Con un aggiornamento software, arriverà anche la possibilità di prendere appunti in un pannello laterale, che si potrà nascondere quando non serve.

Con la nuova funzione Active Canvas è possibile prendere appunti direttamente sui libri (e non solo aggiungere "post-it", come nel precedente modello).

Nuovo Kindle Paperwhite, ora con base di ricarica

Kindle base

Anche in questo caso raddoppia la memoria interna, da 16 GB (contro gli 8 GB del modello precedente) ed è disponibile anche in un nuovo colore verde Macha.

Kindle Kids

Uscita e prezzo

Tutte le informazioni riportate finora sono relative al mercato statunitense: non abbiamo ancora comunicati per l'Italia, ed è possibile che alcuni dei modelli o servizi potrebbero non essere disponibili nel nostro paese (in particolare, Kindle Kids e Amazon Kids+).

I prezzi riportati fanno riferimento al mercato USA, in attesa di un comunicato ufficiale per l'Italia: