Amazon crede nei pagamenti con il palmo della mano: ora è più semplice registrarsi

Nel 2020 Amazon lanciò Amazon One, una piattaforma che consente di pagare (in alcuni negozi selezionati e solo negli Stati Uniti) con il palmo della mano (sapete come scoprire le recensioni false su Amazon?). Il gigante dell'eCommerce ha appena migliorato il servizio aggiornando l'app Amazon One: ora per registrarsi basta scattare una foto del palmo con il telefono. Scopriamo tutti i dettagli.

Cos'è Amazon One

Amazon One è una piattaforma lanciata da Amazon in alcune catene su territorio statunitense per pagare con il palmo della mano. Il funzionamento è incredibilmente semplice: per pagare si pone la mano su un lettore apposito, posizionato nelle casse di alcune catene di negozi.

Fonte: Amazon

Il servizio è disponibile in tutti i negozi Whole Foods negli Stati Uniti e in alcune sedi Panera Bread, oltre a più di 150 stadi, aeroporti, centri fitness e minimarket. Amazon dichiara che Amazon One utilizza l'IA generativa per analizzare la struttura delle vene del palmo, e non le "immagini grezze", per creare una "rappresentazione numerica e vettoriale unica" che viene riconosciuta quando si effettua un pagamento in negozio. Per utilizzarlo, ovviamente, è necessario associare un metodo di pagamento all'account Amazon One.

Le novità dell'aggiornamento

Fonte: Amazon

Fino a ieri, per iscriversi al servizio Amazon One era necessario andare in un negozio e passare il palmo su un dispositivo Amazon One per la registrazione dell'immagine, ma ora non più. Amazon ha infatti aggiornato l'app Amazon One in modo che gli utenti possano semplicemente fotografare il palmo della loro mano con la fotocamera del telefono.

Fonte: Amazon

Amazon afferma di utilizzare l'intelligenza artificiale per abbinare la foto scattata dalla fotocamera di un telefono a immagini a lunghezza d'onda nel vicino infrarosso di un dispositivo Amazon One. Gli utenti dovranno poi aggiungere un metodo di pagamento all'app e caricare una foto del documento d'identità se si ha intenzione di utilizzare il servizio per la verifica dell'età. È anche possibile collegare programmi fedeltà, abbonamenti stagionali e abbonamenti in palestra. L'aggiornamento non risulta solo comodo per gli utilizzatori, ma anche per i gli esercizi commerciali, in quanto non richiede più che gli utenti si rechino da loro per la registrazione.

Le critiche