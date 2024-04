Amazon Prime Day 2024: in Italia a luglio, in data da destinarsi

Con sorpresa di nessuno, Amazon ha annunciato che il Prime Day 2024 si terrà anche quest'anno a luglio. E guardando il calendario, e le passate edizioni, è facile puntare il dito verso la settimana del 15 luglio.

Si tratta del decimo Prime Day, quindi in fondo un'edizione speciale, e Amazon si impegna a garantire un risparmio ancora maggiore grazie all'evento di quest'anno, sui migliori marchi, sia nuovi che popolari.

Le categorie merceologiche interessate saranno come sempre moltissime, tra le quali anche il Back to School, perché non è mai troppo presto per iniziare a preoccuparsi del ritorno sui banchi di scuola

Il risparmio accumulato nel Prime Day 2023, secondo i calcoli di Amazon, ammonta a oltre 2,5 miliardi di dollari, e anche quest'anno i paesi in cui sarà presente questa iniziativa sono numerosissimi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Egitto, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Regno Unito.

Avremo tempo e modo di parlare delle offerte, e della loro effettiva convenienza (o meno) quando sarà il momento. A questo proposito vi ricordiamo solo un paio di guide utili: quella per iscriversi a Prime, e quella per monitorare l'andamento dei prezzi su Amazon, utilissima proprio per riconoscere, in ogni momento dell'anno, le vere offerte.