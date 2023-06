Amazon Prime Lite diventa ufficiale (partendo dall'India)

Rispetto al servizio standard, dunque, la consegna non avviene in un giorno, così come non sarà possibile attivare la consegna programmata e quella in giornata. Non sono inclusi servizi come Prime Reading e Amazon Music. In ogni caso, se Amazon dovesse offrire questo abbonamento in altri Paesi potrebbe trattarsi di una buona occasione per risparmiare un po' di risorse. In Italia, ad esempio, facendo un rapporto rapido, Prime Lite potrebbe costare poco più di 30 euro all'anno (Amazon Prime comporta un costo annuale di 49,90€).